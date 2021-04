Torino/Napoli: partita insidiosa per gli azzurri contro una squadra in salute

L’ostacolo tutt’altro che semplice sarà anche per il Napoli contro il Torino di Nicola che ha ritrovato morale, prestazioni e risultati. I granata sono ancora in zona retrocessione e hanno bisogno di punti: ora sono al terz’ultimo posto con il Cagliari che ieri ha battuto la Roma e il Benevento che ha perso con l’Udinese in casa. Partita insidiosa per gli azzurri, quindi, contro una squadra in salute che nelle ultime 4 gare ha conquistato due vittorie e due pareggi. Il pericolo numero uno è Belotti che ha segnato 12 gol in campionato e nelle ultime partite sta funzionando al meglio la coppia offensiva composta dal centravanti dell’Italia di Mancini con Sanabria. R. Ventre (Il Mattino)