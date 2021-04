SKY – Nicola: “Complimenti al Napoli, contro gli azzurri si può perdere”

Fa i complimenti al Napoli, Davide Nicola, tecnico del Torino, quando interviene dopo la gara davanti ai microfoni Sky. “Squadra forte, capace e che ha meritato la vittoria. Un gran bel gol il primo, mentre sul secondo noi dovevamo fare di più. Non abbiamo mollato e siamo rimasti in partita, abbiamo avuto anche qualche occasione per riaprirla, ma non ci siamo riusciti. I ragazzi hanno dato tutto, ma ci sta di perdere contro una squadra dai valori del Napoli, una sconfitta che non ci fa credere meno in noi stessi. La lotta è aperta, abbiamo tirato dentro anche altre squadre, non sono particolarmente preoccupato, lo sarfei se avessi visto i ragazzi arrendersi”