SERIE A – Torino-Napoli 0-2, i top della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo contro la Lazio, cercava conferme contro il Torino in trasferta e l’inizio è davvero promettente. Sblocca la gara con Bakayoko, tiro del maliano che finisce nell’angolo, imparabile per Sirigu. Poi sale in cattedra Osimhen che ruba palla a Nkoulou e batte con un tocco sotto il portiere di casa. Azzurri che dominano ma sprecano con Politano, palla fuori di un soffio e poi sfortunato con Zielinski e palla sul palo. Ad inizio ripesa Meret salva su Ansaldi, ma è un fuoco di paglia. I partenopei continuano ad attaccare con Osimhen che trova Sirigu attento in due circostanze. Insigne sfortunato coglie il palo. Nel finale altre azioni, dove manca la mira di Mertens e Elmas. Tre punti pesanti per la zona Champions, Juventus agganciata ed ora sotto contro il Cagliari, ecco le pagelle della sfida dello stadio “Olimpico Grande Torino”.

Top

Meret 6,5 – Il portiere friulano, dopo un periodo di incertezza, stasera contro il Torino, è tornato ai suoi livelli. Sicuro nelle uscite e ad inizio ripresa salva il risultato sul tiro di Ansaldi. Bene anche sui colpi di testa ravvicinati.

Di Lorenzo 7 – Il terzino ex Empoli, anche stasera conferma il suo ottimo momento, bene sia in difesa, che in fase di spinta. Aveva Ansaldi e lo ha tenuto sotto controllo fino al momento della sua uscita. Ha ritrovato le verve dei giorni migliori.

Rrahmani 7 – L’ex Hellas Verona, stasera aveva Belotti, ma lo ha praticamente annullato con attenzione e fisicità. Va vicino alla rete di testa e resta sul pezzo fino alla fine anche contro Zaza. Prestazione da incorniciare.

Hysaj 7 – Il laterale albanese si ripete dopo la gara contro la Lazio, anzi con il Torino fa anche meglio. In difesa non sbaglia su Singo e si getta in avanti. Nel finale splendido lancio per Elmas con una precisione incredibile.

Bakayoko 7,5 – Dopo mesi di critiche, alcune eccessive e pesanti, il centrocampista francese, si ripete, anzi stasera è ancora più incontrastabile. Splendido il tiro che va in rete, imparabile per Sirigu. Per il resto non sbaglia un intervento e resta concentrati fino alla fine.

Demme 7 – Dopo il turno di squalifica, il centrocampista tedesco, ritrova la mediana e si conferma metronomo in mezzo al campo. Cresce nella ripresa dove si fa vedere anche in avanti.

Politano 6,5 – All’esterno ex Sassuolo e Inter, è mancato solo il gol, ma per il resto prova convincente, come sempre. Ottimo il duetto con Di Lorenzo e va ad un passo dalla rete, deviato in extremis. Esce ad inizio ripresa.

Zielinski 6,5 – Primo tempo del polacco, come del resto in questo campionato, da incorniciare. Davvero metronomo in mezzo al campo e giocate da urlo. Impreciso in un tiro al limite, sfortunato quando coglie il palo. Meno bene nella ripresa, ma rimane concentrato.

Osimhen 7 – Il nigeriano cresce di partita in partita, non solo nel gol, dove mostra grande astuzia, ma anche nel pressing. Avrebbe meritato la doppietta, ma trova un Sirigu in grande forma. Esce stremato, però sembra davvero integrato nel nostro campionato.

A cura di Alessandro Sacco