Rita Guarino (coach Juventus): “Le assenze? Abbiamo permesso all’A.s. Roma di tornare in partita”

La Juventus Women ieri ha battuto l’A.s. Roma per 3-2, ma viene eliminato in semifinale per il risultato per la sconfitta per 2-1 dell’andata, consente alle giallorosse di andare in finale. A fine gara le parole del coach delle bianconere Rita Guarino: «Abbiamo permesso alla Roma di tornare in partita. Dopo il vantaggio non abbiamo sfruttato le occasioni per raddoppiare e poi ci siamo abbassate un po’ troppo, concedendo campo: brave loro ad approfittarne. Rammarico per le assenze? No, abbiamo un gruppo forte, chi gioca dà sempre il massimo con le sue qualità. Ora testa al campionato”.

La Redazione