RADIO ONE STATION – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Le ultime di formazione del Napoli. Lotta salvezza complicata per il Benevento”

Nel corso di Radio One Station, durante il programma “Il Sogno nel Cuore”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “La formazione del Napoli? C’è da monitorare Fabian Ruiz, da ieri fermo a causa della lombalgia, perciò oggi si deciderà se mandarlo in campo contro il Torino. Sarà più o meno la stessa formazione che ha battuto la Lazio. I granata sono una squadra che concedono molto sulle corsie esterne ed ha molti calciatori offensivi a centrocampo, solo Rincon è di contenimento. Bisognerà pressare la squadra di casa e mettere uno contro uno la difesa di Davide Nicola che comunque non molla mai. Lazio-Milan? I biancocelesti sembrano in condizione in attacco, stasera cercheranno di uscire con un buon risultato, mentre i rossoneri punteranno sul fattore trasferta, la miglior squadra in assoluto. Per la lotta salvezza, il Benevento è quella messa peggio, si è complicata l’esistenza, dopo il successo contro la Juventus, due punti nelle ultime 4. Il Cagliari, da quasi spacciato, a compagine in salute. Nel mischione anche Spezia e Fiorentina, ma i viola sembrano aver ritrovato la forma migliore”.

