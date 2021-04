Osimhen urla nello spogliatoio: “Concentrati”. Toccherà alla stella nigeriana l’assalto al Toro

Ritocca ancora una volta a Osimhen, per chiudere questo aprile della sua rinascita, con i 3 gol fatti in questo mese (Crotone, Sampdoria e Lazio). Il modulo offensivistico gradito a Gattuso con Osimhen là davanti al posto di Mertens porta con sé un vizio cronico: il pericolo di uno sbilanciamento tattico ma anche il nigeriano ha imparato il sacrificio. In ogni caso è evidente che la svolta e la rimonta sono nati proprio dal ritorno dell’abbondanza in attacco, con la possibilità per Gattuso di poter schierare senza problemi il modulo che predilige per le partite. Un sistema di gioco spettacolare e spregiudicato: gli azzurri vanno in gol in campionato dal 20 dicembre: 19 partite sempre facendo almeno una rete. Eccolo Victor Osimhen rimettersi al centro dell’attacco: ancora titolare. È la terza volta nelle ultime quattro gare. Solo con l’Inter Ringhio gli ha preferito Mertens. È l’undicesima volta in questo campionato che gioca dal primo minuto. P. Taormina (Il Mattino)