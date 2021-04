Napoli-Spalletti, nuovi passi in avanti per il dopo-Gattuso

Il Napoli gioca su due tavoli, il campo, dove cercherà di restare agganciato alla zona Champions, ma anche per il futuro, dove si pensa anche al nuovo allenatore. Ormai sembra vicino l’addio di Gattuso e nelle ultime ore sembra prende sempre più piedi l’ipotesi Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha già detto di sì al club azzurro da diverso tempo, ma è chiaro che l’ingresso in Champions farebbe un passo importante. Non centrare i primi 4 posti alleggerirebbe il monte ingaggi anche per i calciatori. Pronto un biennale con opzione per la terza. Ecco quanto riportato da calciomercato.it

