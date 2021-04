Napoli-Insigne, stabilito il periodo per discutere del rinnovo

Napoli-Insigne e la questione del rinnovo, non semplice da risolvere, ma c’è un aspetto che non va sottovalutato, entrambi vogliono proseguire insieme. I numeri quest’anno del capitano sono incredibili 17 reti, ad un passo dall’eguagliare le 18 marcature dell’era Sarri. Contro il Torino l’occasione per confermarsi in zona gol. Il club azzurro probabilmente incontrerà il suo agente, Vincenzo Pisacane, dopo l’Europeo, dove si cercherà di trovare la quadra per trovare l’intesa sull’ingaggio. Prima il campo e poi l’incontro, per proseguire la storia tra il Napoli e Insigne.

