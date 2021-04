Migliorano le condizioni di Ospina, stabilito il suo ritorno in campo

Il tecnico del Napoli Gattuso, per questo finale di stagione, ha due obiettivi, centrare la zona Champions e avere tutti i calciatori a disposizione. Contro il Torino, non ci saranno Ospina e Ghoulam, per infortunio, Manolas squalificato. Sul portiere colombiano, ancora lavoro personalizzato e palestra, ma si cominciano a notare i progressi a livello fisico. Secondo la Gazzetta dello Sport, non si esclude che possa essere convocato per la gara di domenica contro il Cagliari, alle ore 15,00.

La Redazione