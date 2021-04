Meret cerca spazio, il Napoli sacrifica Ospina?

Il futuro di David Ospina a Napoli resta incerto, con la figura di Alex Meret sempre più imponente e un contratto in scadenza nel 2022. Potrebbe, però, essere ancora in Champions League: secondo quanto riportato da Gol Caracol in Colombia, infatti, il portiere della nazionale sudamericana è sulla lista dell’Atalanta per il prossimo anno. Se gli ultimi interessi per il 33enne Ospina erano stato turchi e inglesi, ora l’Atalanta può essere un’opzione per restare in Italia e arricchire una selezione colombiana a Bergamo insieme con i connazionali Duvan e Muriel. Se l’Atalanta dovesse centrare ancora il traguardo della qualificazione in Champions League, allora un profilo come quello di Ospina sarebbe tra i più apprezzati vista l’esperienza nella competizione. Fonte: Il Mattino.