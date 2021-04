L’ annata azzurra di Politano non comprende l’azzurro nazionale

Dopo un periodo non proprio brillante all’ Inter, nel quale probabilmente non era rientrato nei piani di Antonio Conte, a Napoli ha ritrovato continuità, prestazioni e gol. Matteo Politano ha trovato in maglia azzurra e con Gattuso la sua miglior stagione: le 9 reti in campionato (a cui andrebbero aggiunti i tre gol tra Europa e Coppa Italia) lo hanno reso una scommessa vincente per il club e soprattutto uno degli esterni italiani più in forma. Certo, anche sul territorio nazionale, si tratta di un reparto pieno di talento – da Chiesa a Zaniolo, da Berardi a Bernardeschi, ma pochi hanno fatto meglio di Politano in questi mesi, eppure Matteo non ha alcuna certezza di far parte dell’ avventura europea prossima. Il ct azzurro, Mancini, non ha mai veramente puntato sull’ex Inter.

Il Mattino