Insigne, non è solo un “magic moment”: parlano i gol

Non si tratta solo di un “magic moment”. E’ tutta la sua stagione ad essere magica. Parliamo, ovviamente, di quanto fatto in questi mesi da Lorenzo Insigne. Immancabile nell’ impegno e nell’ abnegazione, ormai in tutte le zone del campo, una pedina a cui Gattuso non rinuncerebbe mai. Per non parlare della tecnica, poi…Le pagine de Il Mattino di quest’ oggi mettono in risalto come, Insigne, tra le altre cose, possa quest’anno battere il suo record personale di gol che risale alla stagione 2016-17 con Maurizio Sarri sulla panchina azzurra. In più, stasera, lo scugnizzo di Frattamaggiore tocca anche quota 300 in Serie A. Nell’ annata appena citata mise a segno 18 reti. I tempi sono maturi per incrementare il bottino ed aggiungere record a record.