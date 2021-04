Ibrahimovic vs Lukaku: multa ai giocatori e alle due società

La lite risale allo scorso 26 gennaio. Queste le sanzione FIGC. Nel comunicato ufficiale si legge: “Ammenda di 4.000 euro per Ibrahimovic, 3.000 euro per Lukaku, 2.000 euro per il Milan e 1.250 euro per l’Inter: sono queste le sanzioni con le quali sono stati puniti i due calciatori e le società a seguito dell’accordo raggiunto dalle parti”. In seguito alla lite, che aveva destato molto clamore, la Procura Federale aveva avviato un’indagine che ha stabilito – si legge ancora nel comunicato – che i calciatori si sono resi responsabili di un “comportamento antisportivo con frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva”. Le multe per le società, invece, sono state comminate per “responsabilità oggettiva per le condotte ascritte ai propri tesserati”. Nessuna squalifica dunque, né per lo svedese nè per il belga.

