Gattuso stavolta ha qualche dubbio in più di formazione. Una sola certezza

Per Gattuso il match con la Lazio si è giocato giovedì sera e non tutti hanno recuperato totalmente come Fabian Ruiz: il tecnico prenderà solo stamattina la decisione sullo spagnolo che è in dubbio e al suo posto è pronto Bakayoko che ha fatto bene contro la Lazio. Il francese quindi potrebbe partire dall’inizio contro il Torino. Gli altri dubbi riguardano l’esterno destro d’attacco tra Politano e Lozano e il terzino sinistro tra Hysaj e Mario Rui, da centravanti invece Osimhen è favorito su Mertens e lanciato verso una maglia da titolare. Oltre alla presenza del nigeriano in attacco, rispetto alla Lazio saranno due i cambi certi: Rrahmani al posto dello squalificato Manolas che giocherà in coppia con Koulibaly e Demme che torna a centrocampo dopo lo stop per squalifica contro i biancocelesti. R. Ventre (Il Mattino)