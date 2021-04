[Formazioni] Torino-Napoli. Torna Sirigu in porta. Politano in vantaggio su Lozano

Questo pomeriggio allo stadio “Olimpico Grande Torino”, i granata cercheranno punti per la salvezza, contro il Napoli, in piena bagarre Champions. Per il tecnico Davide Nicola la buona notizia è il recupero in porta di Sirigu, dopo il Covid. Per il resto Ansaldi tornerà a sinistra e il partner in attacco di Belotti sarà Sanabria. In casa azzurra diversi i dubbi di formazione. Rrahmani al posto dello squalificato Manolas. Hysaj in vantaggio su Mario Rui a sinistra. A centrocampo problemi alla schiena per Fabian Ruiz, non dovesse farcela pronto Bakayoko assieme a Demme. Infine Politano e Osimhen dovrebbero spuntarla su Lozano e Mertens.

Fonte: CdS