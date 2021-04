DIRETTA SERIE A – Torino-Napoli, il club azzurro smentisce su twitter. Per Insigne gara numero 300

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Valeri; Ass1: Del Giovane; Ass2: Imperiale; IV: Fourneau; VAR: Aureliano; AVAR: Cecconi

Mentre il Napoli si prepara in vista della sfida contro il Torino, il club azzurro, attraverso il profilo twitter, precisa su un articolo uscito questa mattina: “Che possano essere gli esami del sangue a decidere la formazione del Napoli è ovviamente una fake news. Se non si trattasse di questioni di ambito medico, ci sarebbe da sorridere. Purtroppo c’è poco da ridere soprattutto in questo periodo storico”

Domani il meteo in occasione di Torino-Napoli, prevede pioggia debole. Per il capitano degli azzurri Lorenzo Insigne sarà la gara numero 300 in serie A.

Questo pomeriggio allo stadio “Olimpico Grande Torino”, fischio d’inizio alle ore 18,30, i padroni di casa granata affronteranno il Napoli, nel più classico dei testa-coda. La squadra di Davide Nicola cerca punti per allungare per la zona salvezza, gli azzurri invece sono in piena lotta per la Champions League. Out Ospina per infortunio, per squalifica Manolas. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

