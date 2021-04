Davide Nicola (all. Torino): “Contro il Napoli dovremo scendere da cavallo e combattere”

Questo pomeriggio, il Torino affronterà il Napoli, per cercare di ottenere punti per la salvezza, mentre gli azzurri per provare l’aggancio al quarto posto. Ieri le parole in conferenza del tecnico dei granata Davide Nicola. “Il Napoli? Avversario peggiore da incontrare, dovremo scendere da cavallo e combattere con le nostre armi. Contro gli azzurri ci saranno più partite nei novanta minuti, non si potrà sempre attaccare, ma anche contenere, certo che mi piacerebbe ribattere colpo su colpo. Gattuso? Sono onorato di essere paragonato a lui, Rino sa come caricare la squadra e i risultati stanno iniziando a venire. Su Sirigu dico che sono contento di riaverlo in squadra, basta uno sguardo per capirci, anche se devo fare i complimenti a Milinkovic-Savic per il suo rendimento”.

La Redazione