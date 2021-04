Questo pomeriggio il Napoli affronterà il Torino, per cercare l’aggancio al quarto posto, occupato dalla Juventus e mettere pressione al Milan. Per il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso, però da ieri c’è un dubbio inerente al centrocampo. Si tratta di Fabian Ruiz, botta alla schiena, solo all’ultimo si deciderà del suo impiego. Non dovesse farcela pronto Bakayoko per affiancare Demme. Per il resto Politano in vantaggio su Lozano e Osimhen in luogo di Mertens.

La Redazione