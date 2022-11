1 Station Radio – A. Sacco (Dir. ilnapolionline): “Contro il Torino, formazione simile a quella contro la Lazio”

Alessandro Sacco a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio, il direttore de ilnapolionline.com ha presentato il match di Torino e la lotta salvezza:

“Per la partita contro il Torino, bisognerà monitorare Fabian Ruiz, colpito ieri da una lombalgia in rifinitura – queste le parole di Alessandro Sacco, giornalista e Direttore di ilnapolionline.com, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. La formazione di questa sera, comunque, avvicinerà molto quella vista contro la Lazio. Contro quest’ultima, gli azzurri hanno vinto, e convinto, meritatamente ed i biancocelesti erano anche reduci da cinque vittorie consecutive, ma il Torino è una squadra molto offensiva, tant’è che l’unico centrocampista di copertura è Rincon, e dovranno essere molto attenti. La difesa a tre dei granata potrebbe aiutare i calciatori del Napoli negli uno contro uno, ma occhio al cuore granata, tornato da quando c’è Nicola sulla panchina. Insperabile arrivare in Champions qualche settimana fa, ora bisognerà dare il massimo. Lazio-Milan? I biancocelesti mi hanno fatto una buona impressione al Maradona, giocano molto su fisicità e rapidità. Il Milan, sulla carta, sembrerebbe essere la squadra più in difficoltà insieme alla Juventus. La Lazio farà di tutto per non perdere, ma i rossoneri potrebbero giocare per due risultati su tre, considerati i risultati di Firenze e quello di oggi del Napoli potrebbero restare fra le prime quattro anche con un pareggio e, dunque, avere i favori del pronostico. L’eventuale vittoria del Milan potrebbe segnare il cammino Champions della Lazio, nonostante i biancocelesti abbiano ancora una partita da recuperare proprio col Torino. La vicenda di questo recupero è tragicomica, con la pandemia è accaduto tutto il contrario di tutto. Salvezza? Avrei escluso il Benevento un paio di settimane fa, ma ha avuto un crollo clamoroso, con il Genoa non è riuscito a gestire il doppio vantaggio e con l’Udinese ha mostrato tutti i propri limiti strutturali. Il Cagliari ha ritrovato una vitalità incredibile, il Torino vedremo oggi ma è in salute. Non escludo Lo Spezia, si sa esaltare nelle grandi sfida ma poi col Genoa non ha tirato nemmeno in porta. Aggiungerei anche la Fiorentina, ma sembrerebbe, a livello psicologico, in miglioramento, con l’aggiunta di un Vlahovic strepitoso”.