Domenica internazionale per il calcio femminile, dove si sono giocate le gare d’andata della Women Champions. Nella prima sfida pareggio tra il Psg e il Barcellona con le reti di Cook e Hermoso. Nella seconda gara il Bayern Monaco e il Chelsea, successo delle tedesche per 2-1. In gol per le padroni di casa Lohlman e Glass, per le londinesi Leupolz.

Psg-Barcellona 1-1

Bayern Monaco-Chelsea 2-1

La Redazione