UNDER 17 – Frosinone-Napoli 0-4, gli azzurrini di Carnevale in gran spolvero

Dopo tanti mesi di stop, causa della pandemia, è tornato il campionato Under 17 dove è sceso in campo in trasferta a Frosinone il Napoli di Massimo Carnevale. Netto successo degli azzurrini per 0-4. Nel primo tempo sblocca Marranzino su calcio di rigore. Nella ripresa arriva il raddoppio con la doppietta del numero 10. Le altre due reti sono del terzino Marchisano e di Vilardi su assist di Pesce. Il Napoli è a quota sette punti.

La Redazione