UFFICIALE – Out per squalifica Marin del Cagliari contro il Napoli

Per il Cagliari, sarà un finale di stagione al cardiopalma, dove c’è da conquistare la permanenza in massima serie. Al momento il punteggio è di 1-1, ma per il tecnico dei sardi Leonardo Semplici, non arrivano buone notizie. Il centrocampista Marin, era diffidato, ha preso l’ammonizione e salterà la sfida contro il Napoli. In compenso il giocatore rumeno si riscatta e realizza il gol del vantaggio contro la Roma con un tiro preciso nell’angolo.

La Redazione