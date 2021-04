Quest’oggi il Como di mister Giacomo Gattuso, vincendo la penultima di campionato contro l’Alessandria, seconda in classifica, ha blindato la promozione in Serie B andando a +6 su quest’ultima. Il mattatore del match è stato Alessandro Gabrielloni, che con una doppietta, ha ipotecato il match. Il Como torna in Serie B dopo 5 anni di purgatorio in Serie C.