TENNIS – Matteo Berrettini vince il torneo di Belgrado

Per il tennis italiano è un momento d’oro, dopo la semifinale conquistata da Jannik Sinner, perso solo da Tsitsipas, arriva da Belgrado un’altra ottima notizia per l’intero movimento. Matteo Berrettini ha vinto il torneo di Belgrado sconfiggendo Karatsev con il punteggio di: 6-1; 3-6; 7-6 (7-0 il tie-break). Il tennista romano non vinceva da due anni e ritorna in auge dopo un periodo non brillante. Berrettini si aggiunge a Sonego che aveva vinto il Torneo di Sardegna.

La Redazione