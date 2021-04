Stefano Fiore sulla corsa Champions: “Tra le inseguitrici, il Napoli sta meglio”

Per commentare il turno di campionato a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è intervenuto l’ex calciatore Stefano Fiore. Ha tra le altre cose detto la sua sulla zona Champions:

“La Juventus, l’ho detto, per me rischiava da settimane. Vederla giocare non è un bel vedere. Può succedere di tutto, ma la Juventus rimane comunque una squadra forte che, se ritrova un po’ di motivazioni, non può non chiudere tra le prime quattro. Fa specie sparare a zero su una squadra che ha dominato in Italia per nove anni e ha raggiunto due finali di Champions. Non si capisce che progetto tecnico è stato costruito. Pirlo è alla sua prima esperienza, non si poteva pensare che potesse essere lui a risolvere i problemi. Lì davanti l’Atalanta è la squadra che dovrebbe arrivare seconda, salvo sorprese. Va al doppio degli altri e sta bene. Delle altre nessuna sta benissimo e ogni giornata cambieranno le favorite. Le due partite di domani diranno tanto. Se vincono Lazio e Napoli, si rimescolerebbe tutto. Il Milan ha il vantaggio di essere solida come squadra, viene da un anno importante e avrà la voglia di portare a termine una stagione da protagonisti. Il Napoli sta meglio tra quelle che inseguono, quindi Milan e Juve potrebbero giocarsi l’ultimo posto”.