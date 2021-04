SKY – Due cambi ipotizzati dal tecnico del Napoli per domani

In difesa, per squalifica, mancherà Manolas e la porta azzurra sarà difesa senza dubbio da Meret, visto lo stop per infortunio di Ospina. Questo, per quanto riguarda chi non ci sarà, domani, a Torino in campo con il Napoli. Agli altri ci penserà Gattuso. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il tecnico starebbe pensando ad un cambio a centrocampo e uno in attacco rispetto al match contro la Lazio. Gattuso, in mediana, ritrova Diego Demme che ha scontato il turno di squalifica, al centro della linea difensiva, accanto a Koulibaly, dovrebbe esserci Rrahmani, mentre a centrocampo potrebbe esserci la variazione. L’esclusione “eccellente” potrebbe essere quella di Fabian Ruiz, con Bakayoko come partner di Demme. In attacco invece Osimhen è in vantaggio su Mertens per una maglia da titolare, con Politano, Zielinski e Insigne a supporto.

Ecco la probabile formazione anti Torino di Gattuso: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.