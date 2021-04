Questa domenica si sono giocate due test amichevoli per il Napoli a livello di settore giovanile per le categorie Under 15 e 16. Entrambe le squadre contro la Cavese. I ragazzi di Sorano vincono per 2-0 con i gol di Stasi e Pinzoli. Nell’altra gara la squadra di Bevilacqua, il punteggio finale è di 0-0.

Under 15 – Napoli-Cavese 2-0

Under 16 – Napoli-Cavese 0-0

