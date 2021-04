Serie A – Inter-Verona: Darmian la decide, nerazzurri che allungano

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Fiorentina e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca partita.

INTER (1-3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, A. Bastoni, Hakimi (79′ D’Ambrosio), Barella, Brozovic (79′ Gagliardini), Eriksen (65′ Sensi), Perisic (65′ Darmian), R. Lukaku, Lautaro Martinez (72′ Sanchez).

A disposizione: Padelli, A. Radu, Vecino, A. Ranocchia, Young, Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

HELLAS VERONA (1-3-4-2-1): Silvestri, Ceccherini, Magnani, Dimarco (72′ Udogie), Faraoni, Tameze (65′ Salcedo), Ilic, Lazovic, Barak, Bessa (77′ Colley), Lasagna.

A disposizione: Berardi, Pandur, Favilli, Cetin, Ruegg, Zaccagni, Gunter, Dawidowicz, Kalinic.

Allenatore: I. Juric

ARBITRO: Abisso di Palermo.

GUARDALINEE: Galetto e L. Rossi.

IV UOMO: Prontera.

VAR: Nasca.

AVAR: Valeriani.

Reti: 76′ Darmian (I)

Ammoniti: Ceccherini (V), Magnani (V), Barak (V)

Primo Tempo:

Prima azione del Verona con Lasagna che entra in area ma non trova assistenza dai compagni. Lautaro, al 3′ lanciato di testa da Lukaku tenta il pallonetto: palla alta. Buona conclusione di Lazovic, al 6′ in area che però tira alto. Il primo calcio d’angolo all’8′, è del Verona. È Lukaku ad allontanare. Buona chiusura di De Vrij al 10′, su Lasagna lanciato a rete. Cross di Hakimi per Lukaku, al 16′, al termine di una bella azione Inter, ma Magnani di testa anticipa il belga. Conclusione insidiosa di Hakimi, al 18′, Silvestri si allunga e con una mano salva la sua porta.

Tiro di Bessa, Handanovic respinge, ci riprova Dimarco, la palla sfila davanti alla porta e Barak non ci arriva di un soffio. Eriksen, al 29′, su punizione fa partire il destro, palla sopra la traversa. Al 34′ colpo di testa di Lasagna sul cross di Lazovic: palla alta. Perisic serve Lukaku al 40′, in area spalle alla porta, ma Ilic e Faraoni intervengono e alla fine Abisso fischia il mani di Eriksen. Finisce il primo tempo con l’Inter che sembra essere più in palla.

Secondo Tempo:

Perisic sceglie di non rischiare a manda un cross in angolo, al 48′: batte Dimarco e Faraoni di testa spedisce fuori non di molto. Bella palla morbida di Eriksen per Lukaku al 52′, che non ci arriva di un soffio. Al 55′, sul corner battuto da Eriksen, pericolosa mischia in area ma alla fine è la difesa dell’Hellas ad allontanare. Contatto Skriniar-Dimarco al 57′, non lontano dall’area nerazzurra: Dimarco resta a terra ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 60′ altro corner per il Verona dopo l’intervento di Barella su Dimarco: dagli sviluppi conclusione di Faraoni e ancora angolo allontanato da Brozovic. Lautaro prende palla a metà campo al 64′, la porta avanti difendendola fino a far partire il tiro su cui si fa trovare ancora pronto Silvestri.

Conclusione dalla distanza al 67′, di Sensi servito da Darmian: alta. Hakimi su punizione centra il palo alla sinistra di Silvestri al 68′. Cross di Lazovic al 70′, Bastoni di petto devia evitando l’intervento a botta sicura di Salcedo. Ci prova Barak al 75′, dopo una serie di rimpalli su calcio d’angolo: alto. Goal Inter al 76′: Hakimi serve in velocità Darmian che si porta la palla sul destro e supera Silvestri, per il vantaggio nerazzurro. Handanovic salta male e Faraoni con la spalla insacca al 82′, ma per abisso c’è fallo sul portiere, e quindi goal annullato. Colpo di testa pericoloso di Ilic all’89’, alto. Dopo 3′ di recupero l’arbitro fischia la fine del match.

Nel prossimo turno di Serie A l’Inter farà visita al fanalino di coda Crotone, mentre il Verona giocherà in casa contro lo Spezia.

A cura di Antonio Pisciotta