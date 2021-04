Serie A – Benevento-Udinese: poker friulano, padroni di casa non in partita

Al “Ciro Vigorito” di Benvento, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento ed Udinese: sintesi, tabellino, risultato e cronaca partita.

BENEVENTO (3-5-2):Montipò, Glik, Barba, Caldirola, Depaoli (56′ Ionita), Viola (46′ Schiattarella), Dabo (70′ R. Insigne), Hetemaj (56′ Iago Falque), Improta; Lapadula, Sau (22′ Gaich).

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Diambo, Di Serio.

All. Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1):Musso, Becao, Bonifazi, Nuytinck, Molina, De Paul, Walace, Arslan (55′ Makengo), Stryger (70′ Samir), Pereyra, Okaka (70′ Braaf).

A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Micin, Llorente, Forestieri, De Maio, Zeegelaar.

All. Gotti

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

GUARDALINEE: Scarpa e C. Rossi.

IV UOMO: Marchetti.

VAR: Doveri.

AVAR: Longo.

Reti: 4′ Molina (U), 31′ Arslan (U), 34′ Viola (B), 49′ Larsen (U), 74′ Braaf (U), 84′ Lapadula (B)

Ammoniti: Musso (U), Walace (U)

Primo Tempo

Goal Udinese al 4‘, splendida verticalizzazione di De Paul per il connazionale Molina che in diagonale, col destro, batte Montipò. Ancora Udinese pericolosa, al 7′, sul centro destra dell’area di rigore; deviazione che favorisce Okaka, ma il suo passaggio in mezzo è allontanato dalla difesa di casa. Al 13′ Viola prova a far male su punizione: mancino a giro dalla lunga distanza che non preoccupa Musso. Glik vicino al pari! Su cross da corner, il difensore polacco controlla col ginocchio in area e conclude al volo, ma Musso si tuffa e para con un grande riflesso. Sau accusa un problema muscolare alla coscia sinistra e resta a terra: entra in campo lo staff medico, e c’è il cambio al 22′. Hetemaj di testa, al 27′ rilancia la sfera in area, dove Lapadula pensa alla rovesciata ma alla fine sceglie il controllo di petto e subisce il recupero della difesa.

Goal Udinese al 31′: grande progressione di De Paul che scarica per Pereyra, bravo a pescare al centro Arslan: controllo e destro piazzato sul secondo palo che vale il raddoppio. Lo stesso Arslan sbaglia il retropassaggio di testa per Musso, anticipato in area da Lapadula e steso dal portiere che viene ammonito. Goal Benevento al 34′: il mancino di Viola dagli 11 metri spiazza il portiere e riaccende le speranze giallorosse. Nicolas Viola ha segnato per tre partite consecutive: nessun giocatore del Benevento è andato a segno per più gare di fila in Serie A. Doppia occasione per il Benevento al 40′! Su una palla respinta male in area arriva il tiro sporco di Gaich, poi sulla ribattuta ci prova anche Caldirola che trova la risposta pronta di Musso. Dopo 5′ di recupero finisce il primo tempo.

Secondo Tempo:

Inizia il secondo tempo con i padroni di casa che effettuano un cambio dentro Schiattarella per Viola. Goal Udinese al 49′: altro assist al bacio di De Paul che pennella per il colpo di testa di Stryger Larsen che fa 3-1. L’Udinese in contropiede al 52′, va vicino al poker, Schiattarella riesce ad anticipare De Paul al momento del tiro. Iniziano alcuni cambi tattici da entrambe le squadre. Okaka spreca al 64′, De Paul riesce in qualche modo a servire l’attaccante in area che si libera per il destro ma spara fuori da ottima posizione. Benevento pericoloso al 68′ con una bella palla in profondità per Gaich a cui Bonifazi sporca la conclusione in extremis. Sulla stessa azione ripartenza veloce dei friulani con Pereyra che scambia con Molina e calcia dall’altezza del dischetto, ma trova il legno.

Goal Udinese al 74‘, il neo-entrato Braaf chiude la partita: finta a rientrare sul mancino dal vertice destro dell’area piccola e conclusione a chiudere sul primo palo che trafigge Montipò. Altro contropiede friulano al 76′, ma Molina colpisce male e spara alto. Gaich cerca un complicato colpo di testa dal limite all’80’, ma la sfera termina sul fondo. Goal Benevento al 84′: bella giocata dell’attaccante che fa sponda di petto per Iago Falque, bravo a restituirgli la sfera al centro: destro di Lapadula che batte Musso. Gaich ci riprova di testa all’86’, ma la conclusione è fuori misura. De Paul scappa via in contropiede al 92′, ma viene recuperato da Schiattarella in area di rigore. L’Udinese non segnava quattro gol in una partita di Serie A da dicembre 2017 contro il Verona.

Nel prossimo turno di Serie A il Benevento andrà a Milano contro il Milan di Pioli, mentre l’Udinese giocherà in casa contro la Juventus di Andrea Pirlo.

A cura di Antonio Pisciotta