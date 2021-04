SERIE A – Atalanta-Bologna 5-0, spettacolo al Gewiss Stadium della squadra di Gasperini

Questa sera al “Gewiss Stadium”, l’Atalanta doveva dare una risposta, dopo l’incredibile pareggio di Roma, contro il Bologna di Mihajlovic. Eppure gli orobici partono forte con Skov Olsen che mette alla prova i riflessi di Gollini, da vicino e dalla distanza. I padroni di casa, però iniziano a spingere e passano, tacco di Muriel e Malinovski con freddezza supera Skorupski. Gli orobici non si fermano e l’ex Genk va vicino al 2-0 con un tiro a giro, fuori di poco. Nel finale del primo tempo arriva il raddoppio su rigore, trasformato da Muriel. Il Bologna ad inizio ripresa resta in dieci per un fallaccio di Shouten. L’Atalanta ne approfitta e segna con Freuler che si libera di due difensori e spiazza il portiere ospite. Poi entra nel tabellino dei marcatori con Zapata. Gasperini fa entrare Miranchuck che realizza la quinta rete, superando un non irreprensibile Skorupski. I ragazzi di Gasperini ora balzano al secondo posto in attesa di Lazio-Milan di domani sera.

ATALANTA-BOLOGNA 5-0 LIVE

22′ Malinovskyi, 44′ rig. Muriel, 57′ Freuler, 59′ Zapata, 73′ Miranchuk ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi (71′ Caldara), Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (61′ Pessina), Maehle; Malinovskyi (71′ Ilicic), Muriel (61′ Miranchuk); Zapata (77′ Lammers). All. Gasperini BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Antov, Danilo, Soumaoro; Skov Olsen (72′ Orsolini), Schouten, Svanberg (63′ Mbaye), De Silvestri (56′ Vignato); Soriano (56′ Baldursson); Palacio, Barrow (72′ Poli). All. Mihajlovic Ammoniti: Danilo (B) Espulsi: al 49′ Schouten (B)