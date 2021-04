Serie A 33°giornata, Cagliari – Roma :Finisce con tanti gol e spettacolo!

Serie A 33°giornata, Cagliari – Roma :

Inizio super per il Cagliari che passa subito in vantaggio con Lykogiannis, che servito in area da Joao Pedro, dal limite batte il portiere. La Roma non si arrende e alla mezz ora trova il pari con Carles Perez che sotto porta facile segna. I sardi ci provano con un calcio di punizione con Lykogiannis, tiro sopra la traversa. Nella ripresa Mayoral cerca il gol del vantaggio, ma Vicario con un grande intervento nega il gol. Ma è il Cagliari ad andare in vantaggio con Marin che sorprende tutti con un tiro fortissimo dalla distanza. Poco dopo Marin serve in area Joao Pedro che di testa insacca la terza rete. Partita che non finisce di emozionare, la Roma accorcia con Fazio che da corner infila in rete di testa. La Roma prova a costruire ma non riesce a trovare la via del pari. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Tabellino

CAGLIARI (3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin (82′ Duncan), Deiola, Lykogiannis (75′ Zappa); Joao Pedro; Pavoletti (75′ Cerri), Simeone (82′ Simeone). All. Semplici

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling (59′ Cristante), Fazio; Santon (59′ Karsdorp), Villar, Diawara (75′ Veretout), Bruno Peres (46′ Spinazzola); Carles Perez, Pellegrini (59′ Mkhitaryan); Borja Mayoral. All. Fonseca