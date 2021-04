Rivolta serie A – Molti club richiedono sanzioni per le ribelli

Progetto Superlega, il caos in serie A. Gli “artefici”, cosa rischiano? Nulla. Ma in ogni caso resta il gesto che sancisce la spaccatura. Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari hanno chiesto a Dal Pino di convocare una assemblea d’urgenza per analizzare i fatti e le loro conseguenze. Una richiesta di sanzioni in piena regola. De Laurentiis con Lotito, ma anche Fiorentina, Atalanta e Verona come ampiamente anticipato, non firmano e non rompono il fronte: l’alleanza anti-Dal Pino della sette sorelle resiste dopo l’iniziale scricchiolio. In ogni caso, difficile comprendere dove può arrivare questa presa di posizione anche perché di certo la Lega non può prendere provvedimenti di alcun tipo. Resta il gesto. Finalizzato a riaprire il discorso sui Fondi e a rafforzare Dal Pino di cui Napoli, Juventus e gli altri avevano chiesto la testa.

Il Mattino