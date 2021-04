Prezioso e a tutta fascia: domani dovrebbe toccare a Politano

Per la sfida di Torino, lunedì alle 18.30, il titolare di fascia dovrebbe essere Matteo Politano. Sulla sua presenza in campo contro i granata, scrive La Gazzetta dello Sport: “Ha saputo mettersi in discussione, l’ex esterno interista, crescendo nel rendimento di partita in partita, convincendo Gattuso sulle proprie qualità. Tatticamente, è prezioso, lavora su tutta la fascia, garantendo le due fasi. Una condizione che non può prescindere per i due esterni d’attacco. (…) È quanto sta chiedendo a sé stesso, Politano. che contro il Torino proverà ad eguagliare il record di gol che ha stabilito nel campionato 2017-18, col Sassuolo, quando realizzò 10 reti.”