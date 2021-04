Perez non demorde: “La Superlega occorre per curare il calcio dalla crisi”

Florentino Perez non demorde. Nel colloquio con il quotidiano spagnolo AS, Perez ribadisce che il progetto della Superlega «è il migliore possibile ed è stato fatto per aiutare il calcio a uscire dalla crisi. La Superlega non va contro i campionati nazionali, ma punta a far fluire più soldi per tutto il calcio. La questione economica non viene risolta dalla Uefa con la riforma appena annunciata: il piano non è migliore di quello che già esiste e comunque non possiamo aspettare fino al 2024». Il Chelsea ieri si è persino scusato con una lettera: «La nostra ambizione è sempre stata quella di fare del Chelsea il miglior club al mondo e la decisione di unirsi alla Superlega era guidata da questa ambizione. Quando è diventato chiaro che poteva nascere una nuova Lega, non volevamo che il Chelsea perdesse la possibilità di farne parte e rischiasse di rimanere dietro i nostri principali rivali inglesi ed europei». Insomma, un bel puzzle anche politico, c’è tutto in questa faccenda.

Il Mattino