Osimhen carica la squadra ed ha preso confidenza con il gol

Domani pomeriggio si giocherà Torino-Napoli, salvezza contro la conquista della zona Champions, partita insomma davvero interessante. Uno dei calciatori che ha ripreso confidenza con il gol è Victor Osimhen. Il nigeriano non ha certo avuto una stagione fortunata. Tra la botta alla spalla, il Covid-19 e il trauma cranico. Dal suo ritorno in campo l’ex Lille ha segnato 4 gol e sembra aver ritrovato la forma migliore. Sul suo profilo Instagram ha caricato la squadra: “Tutti concentrati verso la sfida di Torino”. Domani contro la squadra granata dovrebbe andare in panchina, spazio a Mertens come contro la Lazio, ma a gara in corso può trovare gli spazi per colpire, come contro Bologna e Lazio. Osimhen, osa anche se per pochi minuti ma può far male.

La Redazione