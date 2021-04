Mertens, partita dopo partita: il belga che segna e fa segnare

L’attaccante è importantissimo per la sua capacità di andare via nello stretto e di dialogare con gli uno-due con i compagni, la sua assenza per infortunio si è avvertita tantissimo. Segna e fa segnare, Dries è anche un uomo assist, 8 in questo campionato, come Zielinski, i due azzurri che hanno firmato il maggior numero di passaggi decisivi (in totale con il Napoli il belga ha totalizzato 71 assist, 55 in serie A). Determinante negli ultimi venti metri sia per la finalizzazione che per la capacitò di mandare in gol un compagno.

Il Mattino