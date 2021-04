Marotta a DAZN: “Non sapevamo della lettera contro di noi”

L’ AD dell’ Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di DAZN, poco prima dell’ inizio delle gara tra Inter e Verona, ha dichiarato di aver appreso dai media la notizia della lettera che molti club di serie A avrebbero inviato al Presidente Dal Pino per chiedere delle sanzioni vero i club che avevano aderito al progetto Superlega:

“Ufficialmente non ne sappiamo niente e per questo non ne conosciamo il contenuto, lo abbiamo appreso dagli organi di informazione. Siamo in un momento tragico e di litigiosità che nasconde il problema della sostenibilità. questo sistema non funziona, anche per colpa della pandemia. Auspico che si possa parlare di riforma del calcio attraverso un professionismo diverso che possa ridurre anche i costi”.