Manuela Tesse (coach Pomigliano): “La promozione? Cavalchiamo il sogno”

Domenica di pausa per il campionato di serie B femminile, prima della prossima giornata di campionato. Per il Pomigliano si avvicina il traguardo della massima serie e ai microfoni del club campano le parole di Manuela Tesse. “Il successo contro il Como? Le ragazze sono state a dir poco perfette, hanno giocato come l’avevamo preparata in settimana e sono orgogliosa di allenarle. Le calciatrici credono nei loro mezzi, hanno preso consapevolezza, sono forti, io gli ho solo dato la via da seguire. Moraca? Ha ormai capito di essere forte ed ha messo in campo le sue abilità tecniche, che ha mostrato contro il Como e per la squadra. Per quanto riguarda la promozione, mancano 4 gare, vogliamo proseguire su questa strada, dobbiamo cavalcare il sogno”.

La Redazione