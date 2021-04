Maksimovic ci spera, ma sembra impossibile: futuro nella capitale?

E’ un parametro zero, Nikola Maksimovic. Non conosce ancora il suo futuro calcistico. L’avventura con il Napoli sembra davvero essere giunta al capolinea, probabilmente il suo agente, Ramadani, è nel capoluogo partenopeo anche per delineare la situazione del difensore serbo. Eppure, stando a quanto si legge stamattina sulle colonne de Il Corriere del Mezzogiorno, Maksimovic spera ancora che qualcosa possa succedere, non ha accantonato del tutto l’ipotesi di un prolungamento di contratto con la società azzurra. Nonostante ciò, comunque, pare non ci siano per niente i presupposti per un eventuale accordo. Al momento per l’ex Torino ci sarebbe una pista più concreta per il futuro, quella che porta alla Lazio, in cerca di un buon centrale per rinforzare il reparto difensivo.