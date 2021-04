Lazio-Torino, finita l’Odissea. E’ stata stabilita la data del recupero

Ci sarà solo da attendere l’ultimo grado del 15 Maggio al CONI dove la Lazio ha fatto ricorso per avere il 3-0 a tavolino, ma alla fine, il match contro il Torino, si giocherà il 18 Maggio. Nella riunione di ieri in Lega, si è presa questa decisione, visto che il giorno dopo lo stadio “Olimpico”, dovrà essere a disposizione per gli Europei e per l’esordio dell’Italia contro la Turchia, l’11 Giugno. Finalmente è finita l’Odissea, di un match che non si disputò, visto i casi di Covid-19 nel Torino.

La Redazione