L’agente Ramadani a Napoli. Aggiornamenti sul futuro di Maksimovic e K2

Mentre il Napoli si prepara per la sfida di domani pomeriggio alle ore 18,30 contro il Torino, si pensa anche al futuro dove il mercato è un tema sempre ricorrente. Ieri in città c’era Fali Ramadani, agente Fifa, di ben tre calciatori azzurri ( i difensori Maksimovic e Koulibaly e il centrocampista Demme), ma solo i primi due hanno il futuro incerto con la maglia partenopea. Per il serbo ex Torino, il contratto in scadenza, possibilità vicine allo zero che possa rinnovare, piace in Premier League, ma c’è anche l’Inter su di lui. Per quanto riguarda K2 non mancano le richieste dai club inglesi e spagnoli, ma al momento mancano offerte concrete per il difensore senegalese. Ovviamente si attenderà il finale di stagione per capire l’obiettivo raggiunto e poi si tireranno le somme.

La Redazione