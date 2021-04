Incocciati: “Nella corsa Champions il Napoli è sicuro protagonista”

Beppe Incocciati, allenatore dell’Atletico Terme Fiuggi ed ex calciatore è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Beppe Incocciati, allenatore dell’Atletico Terme Fiuggi ed ex calciatore è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Corsa Champions? È una lotta apertissima. Mai come quest’anno, i risultati si vedranno alla fine del campionato perché la differenza in punti è davvero minima. Forse solo la Lazio è leggermente indietro ma è tutto ancora apertissimo. Anche il Napoli, se continua con questa intensità, ce la farà sicuramente.

Contratto Donnarumma? Quando giocavo io, erano tempi diversi, i calciatori erano più affezionati alla maglia. Oggi è un discorso differente, il Milan non è stato affatto avaro nei confronti del suo portiere, se dovesse andar via sarà per una sua scelta. Per quanto riguarda Ibrahimovic, avere una proposta di rinnovo alla sua età è una soddisfazione per cui è anche abbastanza facile accettare.