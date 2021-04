(Formazioni) Torino-Napoli. Sirigu favorito per la porta. Due ballottaggi per Gattuso

Domani pomeriggio allo stadio “Grande Torino”, fischio d’inizio alle ore 18,30, i granata di mister Davide Nicola affronteranno il Napoli per la trentatreesima giornata di campionato. Per i padroni di casa c’è la buona notizia del recupero di Sirigu in porta e crescono le possibilità che possa essere schierato tra i pali. Per il resto Ansaldi sembra averla spuntata su Murru. In attacco Belotti e Sanabria. In casa azzurra invece due i ballottaggi da sciogliere nelle prossime ore. A sinistra Mario Rui-Hysaj, con il portoghese in vantaggio, poi sul lato destro dell’attacco con Lozano che sembra spuntarla su Politano, con Zielinski, Insigne e Zielinski a completare il reparto offensivo.

Fonte: CdS