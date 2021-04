Domani partita vera: Champions per il Napoli e salvezza per il Toro

Il lunedì calcistico prevede una sfida vera, quella tra il Torino ed il Napoli. Vera perchè sarà sfida Champions per gli azzurri, sfida salvezza per il Toro. Vera perchè sarà dura. Sarà probabilmente, anche in quest’ occasione, Lorenzo Insigne che proverà a caricarsi il Napoli sulle spalle. Da quando è arrivata la svolta, cioè nelle ultime dieci del calendario, è stato il grande trascinatore con 7 reti e 2 assist, ma visto che ci siamo, oltre al prestigio delle presenze, (300) potrebbe addirittura migliorare un paio di record personali: quello dei gol in un solo campionato, ovvero 18, registrato nel 2016-17; e quello dei gol in una sola stagione, 20 in totale comprese le coppe, datato ancora 2016-17. Il capitano è a quota 17, tutti in campionato, e ciò significa che in sei giornate potrebbe lanciare in orbita se stesso e il Napoli. A seguire: trentesimo compleanno, Europeo con la maglia numero 10 della Nazionale e poi il punto interrogativo. Il rinnovo del contratto: in scadenza il 30 giugno 2022 e per il momento ancora bloccato. Il famoso tormentone che rischia di diventare un tormento, sì.

Cds