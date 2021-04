COPPA ITALIA FEMMINILE – Juventus-A.s. Roma 3-2, le giallorosse di Bavagnoli perdono ma vanno in finale

Questa mattina, presso il Centro Sportivo di Vinovo, si è giocata la sfida di ritorno di semifinale tra la Juventus Women e l’A.s. Roma. Bianconere avanti con Pedersen che sfrutta al meglio di testa il cross di Caruso. Nella ripresa le giallorosse hanno una reazione con Giugliano e Lazaro, ma la mira non è delle migliori. La squadra ospite però alla lunga preme e pareggia con Thomas che sfrutta al meglio l’assist di Linari. L’A.s. Roma passa in vantaggio con il colpo di testa di Paloma Lazaro che batte sul suo palo Giuliani. Nel finale le bianconere pareggiano con la rete di Girelli di testa. All’ultimo secondo arriva il 3-2 delle padroni di casa con Sara Gama ma non basta per passare il turno. Le ragazze di Bavagnoli vanno in finale dove sfideranno l’A.c. Milan, niente doblete per la Juventus di Guarino.

JUVENTUS-ROMA 3-2 (18′ Pedersen, 76′ Thomas, 82′ Lazaro, 90’+2′ Girelli, 90’+5′ Gama)

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso (62′ Maria Alves); Cernoia, Girelli, Hurtig (83′ Staskova). A disp.: Bacic, Soggiu, Giordano, Salvai, Lundorf, Zamanian, Bonansea All. Rita Guarino

ROMA (4-2-3-1):Ceasar; Soffia (88′ Erzen), Swaby (85′ Swaby), Linari, Bartoli; Giugliano, Bernauer; Bonfantini (77′ Banusic), Thomas, Serturini; Lazaro A disp.:Pipitone, Ghioc, Corrado, Pettenuzzo, Erzen, Severini, Banusic, Massa, Corelli. All. Elisabetta Bavagnoli

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como

Assistenti: Cataldo – Ceccon

Quarto Ufficiale:Caldera

Ammonite: 86′ Rosucci, 88′ Girelli

Fonte: vocegiallorossa.it