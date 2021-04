Bonetti: “La Superlega, l’elite e l’ipocrisia della meritocrazia nel calcio”

Superlega? In Inghilterra c’è stato tanto malcontento per questo progetto. Il calcio a livello mondiale è una religione e questa decisione di creare un campionato d’elite è stato uno smacco per tutti i “credenti”. Tutta la situazione ha lasciato l’amaro in bocca anche perché si è detto che doveva essere un campionato che si basava sulla meritocrazia, una grande ipocrisia a mio avviso. In Italia non esiste una cosa del genere, è chiaro che la Juventus, per esempio, vince perché la società ha più soldi rispetto ad una squadra media come può essere il Sassuolo o il Bologna. Avrebbero dovuto fare come si fa al fantacalcio, ovvero, finanziare con la stessa cifra le squadre e allora sì che lì prevarrebbe la meritocrazia. Al di là di tutte queste discussioni, c’è da considerare anche un aspetto: se le squadre aderenti alla Superlega automaticamente si staccassero da competizioni quali la Serie A o i campionati europei, le squadre meno blasonate avrebbero più possibilità di vincere il tricolore o di andare in Europa. È tutta una questione sul vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.