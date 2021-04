Il finale di stagione di serie A sta entrando nel vivo, sia per la zona Champions che per quella salvezza, dove ogni partita avrà un suo peso specifico. Per questo che il prossimo calendario sarò importante conoscere anche le date di anticipi e posticipi. Secondo le pagine odierne de “il Mattino”, domani potrebbe essere il giorno giusto per conoscere le date e gli orari delle prossime giornate di campionato.

La Redazione