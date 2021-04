“Agnelli è sereno” dice Pirlo, in quella che resta una vigilia “diversa”

Andrea Pirlo è il tecnico di uno dei club ribelli, quelli finiti un po’ nel caos in questi giorni. Sta preparando una gara importante e vista la situazione si tratta, comunque, di una vigilia “diversa”. L’allenatore, in merito, resta alquanto abbottonato. «Queste voci un po’ ci hanno influenzato prima del Parma, ma adesso dobbiamo concentrarci solo sul campo e non abbiamo nessuna paura per le sanzioni – precisa – e percepisco serenità all’interno dello spogliatoio unita alla voglia di fare bene, poi vedremo dove saremo arrivati anche a seconda del cammino delle nostre avversarie». Sul presidente Agnelli, bersagliato dalle critiche anche degli stessi tifosi bianconeri: «L’ho visto sereno, è normale che si sia parlato tanto di lui in questo periodo e se ne parlerà ancora: sa cosa deve fare, porta grande entusiasmo quando viene al campo». Ma le reazioni dei tifosi restano, comunque, assai dure: il Liverpool ha dovuto subire nel tragitto verso lo stadio le proteste dei suoi tifosi, che hanno esposto striscioni contro il proprietario americano del club, Fenway Sport Group; «Fsg traditori».

