Uefa, il messaggio di Ceferin ai 4 club ancora “dentro” il progetto

Dal Pino, il presidente della Lega di A ha attaccato frontalmente: «È stato inaccettabile il comportamento di Inter e Juventus che di giorno lavoravano per valutare l’ingresso dei Fondi e la notte tramavano per la Superlega». Dal Pino ha ribadito la sua volontà di continuare a portare avanti il lavoro in Lega, nonostante Agnelli, De Laurentiis e gli altri ne abbiano chiesto le dimissioni 15 giorni fa. In questi giorni infuocati da segnalare anche la presa di posizione di JPMorgan che doveva finanziare il progetto Superlega e le dichiarazioni dell’Uefa, il cui presidente Ceferin, nei confronti di quanto accaduto dice: «Stiamo ancora valutando cosa fare». Di sicuro, la vicenda non passerà senza conseguenze. E Ceferin è poco diplomatico. «È evidente che i club devono decidere: se vogliono essere parte della Superlega, è evidente che non possono giocare in Champions League». Il messaggio è per Juventus e Milan, ma anche per Barcellona e Real Madrid, i quattro club che non hanno ancora abbandonato il progetto.

Il Mattino