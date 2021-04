SERIE B FEMMINILE – Ravenna Women-Tavagnacco 1-0, le romagnole confermano il terzo posto

In un fine settimana dove il campionato di serie B femminile è fermo, visti i return-match di Coppa Italia, si è giocato il recupero del campionato cadetto tra il Ravenna Women e il Tavagnacco. Dopo una prima frazione equilibrata, ad inizio ripresa le romagnole passano in vantaggio con Cimatti. Per le friulane non basta il cambio dell’allenatore per dare una svolta alla stagione, mentre per il Ravenna domenica prossima trasferta a Roma contro la Lazio, dove si cerca ancora l’aggancio alla seconda piazza.

RAVENNA – Copetti, Greppi, Picchi, Barbaresi, Capucci, Morucci (20’ st Ligi), Giovagnoli, Raggi, Marengoni (43’ st Burbassi), Benedetti, Cimatti (32’ st Costa). Allenatore: Ricci.

A disposizione: Nicola, Omokaro, Crespi, Filippi, Melis, Jaszczyszyn.

TAVAGNACCO – Beretta, Toomey, Veritti, Martinelli, Donda, Caneo (34’ st Tuttino), Grosso, Abouziane (34’ st Gianesin), Kongouli (38’ st Zuliani), Devoto, Ferin. Allenatore: Rossi.

A disposizione: Fontana, Pozzecco, Dieude, Mariani, Liuzzi, Stella.

Marcatori: 8’ st Cimatti

Arbitro: Giacometti (sezione Gubbio), Assistenti: Fenzi (sezione Treviso), Boato (sezione Padova)

Note: Ammonite: Benedetti, Toomey e Picchi. Recupero: 1’ e 4’.

La Redazione